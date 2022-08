Le parole di Pavela Sportmediaset:– “Fare ora dei bilanci non serve, siamo appena partiti, abbiamo 4 punti, speravamo qualcosa in più. Ci manca un po’ di tranquillità per lavorare, sono arrivate critiche che non sono giuste. Abbiamo bisogno di tempo, abbiamo avuto infortuni importanti, non hanno giocato all’ultima 4 giocatori potenziali titolari. Come ha detto Allegri bisogna lavorare, profilo basso e affrontare tutte col piglio giusto”.