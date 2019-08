In un'intervista alla Lega Calcio, Pavel Nedved ha svelato l'intesa perfetta tra il suo lavoro, quello di Paratici e la leadership di Agnelli: "Ora conosco la società a 360° grazie a lui. Il nostro modo di vedere le cose è diverso ma ci confrontiamo e alla fine esce una cosa che sosteniamo tutti quanti. Sono un vicepresidente particolare, conosco allenatori e calciatori e so come affrontare certe situazioni. E' solo il 10%, tutto il resto lo studio. Devi essere umile e voler imparare e valorizzare il lavoro di tutti".