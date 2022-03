Le parole di Nedved a Infinity:



"Questa partita arriva al momento giusto, è un periodo dove si decide la stagione. Arriviamo in un buon momento di forma anche se abbiamo qualche giocatore fuori. Ho visto il giusto atteggiamento e la giusta concentrazione. Il valore degli avversari è molto alto, forse non tutti se ne rendono conto... Sarà certamente difficile, ma servirà la giusta ambizione, la giusta concentrazione e tanto cuore. Vincere la Champions? E' difficile da stabilire... In Champions ho visto squadre che sono un passo avanti rispetto a noi. Dovessimo arrivare in fondo dovremo migliorare, possiamo arrivare in fondo ma dobbiamo essere realisti."



DYBALA - "Noi abbiamo rimandato non solo Paulo, ma tutti i rinnovi. Abbiamo parlato coi giocatori e loro lo hanno accettato di pensare solo al campo. Continuiamo su questa strada, ma siamo attenti parlare al momento giusto. Paura di perderlo a zero? La Juventus non ha paura di niente, la Juventus ci sarà sempre. Noi ci concentriamo sul campo"



RUDIGER - "Voci di mercato? Le ho sentite, è un ottimo giocatore ma è del Chelsea. E noi pensiamo al Villarreal"