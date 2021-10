Le parole dial Salone del Libro:EFFETTO STADIUM - "Serve più calore? Certo, serve, vi assicuro che i giocatori lo sentono eccome. Lo sentono tanto. Influisce sulle performance dei giocatori. I grandi giocatori hanno bisogno di motivazioni. Andare oltre le possibilità te lo danno solo i tifosi. Carica importante che senti di dover dare qualcosa in più. Importante per i nuovi e per i grandi giocatori".