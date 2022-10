Le parole dia Dazn:- "A nessuno piace il ritiro, siamo in una situazione complicata ma vogliamo reagire tutti insieme, siamo tutti uniti, vogliamo cominciare da questa sera".- "Sentiamo la pesantezza della maglia, del momento, delle parole del presidente che mi hanno toccato, ma a tutti. Era la verità. Dobbiamo reagire, abbiamo perso le ultime due e la Juve non può accettare questo, dobbiamo reagire tutti insieme".- "Quando c'era un gruppo italiano molto forte era tutto più facile, ora ce ne sono 1-2 in tutte le squadre, una cosa preoccupante. Ma non manca carisma, dobbiamo regire come squadra, non come singoli. Se oggi qualcuno dice che dobbiamo mettere il cuore, combattere per noi è una sconfitta perché questo è il principio la base".- "Ai giocatori arriva negatività, per questo abbiamo cercato di dare fiducia, di farli stare tranquilli. In queste partite devi avere cuore caldo e mente fredda, così si vincono i derby".- "Presidente è stato chiaro. Sappiamo che la strada è lunga, non è solo questa partita, vogliamo uscire da questa situazione e non riguarda una partita nel bene e nel male".