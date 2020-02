A pochi minuti dall'inizio di Lione-Juventus, ecco le parole del vicepresidenteai microfoni di Juventus Tv: "Mi aspetto una grande serata, ci piacciono questi tipi di palcoscenici; sia a noi, che ai giocatori e ai tifosi. E' bello essere qui, speriamo di avere abbastanza forze per fare bene. Siamo in corsa con tutte le competizioni come volevamo, ora inizia la parte decisiva della stagione nella quale speriamo di essere pronti. Il Lione? E' difficile da interpretare perché finora ha fatto qualcosa di diverso rispetto a quello che farà oggi. Garcia ha fatto bene anche in Italia, è un ottimo allenatore che ci metterà in difficoltà. Ma giocando una partita di Champions League è anche abbastanza normale. Per fare risultato basta essere noi stessi, i giocatori sono concentrati e consapevoli che le prestazioni in Europa devono essere di alto livello. Chiediamo loro tanta voglia di fare bene, le aspettative non mancano".