Pavel Nedved, vicepresidente della Juventus ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima dell'inizio della sfida contro il Lione, per gli ottavi di Champions League. A Nedved è stato chiesto di rispondere in merito alla dichiarazione del presidente del Lione su Aouar, il talento che vorrebbe un giorno vedere con la maglia della Juve. Ecco la risposta di Nedved: "​ Aulas ha fatto una battuta perché è amico con il nostro presidente, noi seguiamo tutti i giocatori europei che potrebbero far parte del nostro gruppo. Questo è un giocatore molto interessante e lo vedremo stasera".