Pavel Nedved, vice presidente della Juve, ha parlato a Sky Sport prima della gara di ritorno degli ottavi di Champions contro il Lione: "Gara da dentro o fuori per Sarri? Dipende, il giudizio è difficile da dire così. va fatta su una stagione, così vengono valutati allenatori, calciatori e dirigenti dalla proprietà. Noi per oggi dobbiamo rimanere concentrati sulla partita, per passare il turno, sarà molto difficile perché partiamo sotto 1-0 nel primo tempo contro un'avversaria abituata a giocare questo tipo di partite.



Come si vince? Io credo che dobbiamo essere uniti e ognuno di noi dare qualcosa in più, si è visto che a fine campionato, una volta deciso, sono mancate le motivazioni e così non batti nessuno. Perciò questa sera questo non può accadere. Ho visto molta concentrazione in settimana, la squadra sta bene, bisogna azzeccare la giornata e basta.



Dybala? Assolutamente fondamentale per noi, si è visto in tutta la stagione, è stato grande per tutto l'anno, stasera cercheremo di sfruttarlo nel migliore dei modi".