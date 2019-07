Pavel Nedved, ai microfoni di Sky, parla della nuova stagione della Juve.



PRIMO SARRI - "Scelta forte. Abbiamo passato qualche allenamento, qualche partita. Non si vede il lavoro del tecnico, che è diverso da quello di Allegri. Vedremo come andrà a finire".



DE LIGT - "Quant'è stato difficile prenderlo? E' stato molto faticoso, molto difficile. Paratici potrebbe parlarne. Ragazzo del '99, molto giovane, già capitano. Scelta per il presente e per il futuro. Battuto una concorrenza forte, siamo contenti".



CHAMPIONS - "Le grandi si rinforzano? Assolutamente, tutti lo fanno. In Italia anche lo stanno facendo molto bene. Sarà un campionato molto bello. In Europa è dura, durissima. La Juve sarà pronta".