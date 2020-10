Il vicepresidente della Juventus Pavel Nedved ha parlato ai microfoni di Sky Sport a pochi minuti dalla sfida di Champions League tra Juventus e Barcellona: ​“Le difficoltà erano facilmente prevedibili, abbiamo cambiato tanto, anche un nuovo allenatore. Siamo partiti senza precampionato, senza provare la squadra e diverse soluzioni. Adesso stiamo provando di volta in volta. Ci sono anche mancati dei giocatori importanti, ma non cerco alibi, sono solo situazione e momenti che abbiamo affrontato. In Champions siamo partiti molto bene in una partita così bella, vediamo cosa faremo”



SU RONALDO - “Io credo che in questo momento, prima della partita, non sia il caso di entrare nel discorso Ronaldo. Ovviamente sentendolo capisco cosa sta provando, vorrebbe spaccare il mondo e non saltare le partite così. Mi fermerei qua”.



SUL SUO RUOLO NEL CLUB – “Non è cambiato tanto il mio ruolo, sono stato sempre vicino alla squadra, il settore sportivo lo stanno coordinando Paratici e Cherubini, ma le opinioni ce le scambiamo ogni giorno. Mi sento responsabile e mi sento un punto di riferimento anche per quei ragazzi che non si ricordano neanche che giocavo, perché sono molto giovani. Ho un bel rapporto con loro, possono parlare con me in qualsiasi momento e sono qui per aiutarli dove sbagliano”. SULLA FORMAZIONE – “A me piace la formazione, ci sono tanti giocatori bravi e giovani. Sappiamo quali difficoltà ci sono quando devi vincere. Siamo una società con il dna portato a vincere, dobbiamo affrontare tutte le stagioni così. Sappiamo anche che abbiamo cambiato tanto, e non sarà pe niente facile vincere. Siamo qua ad affrontare problematiche con un nuovo allenatore e nuovi giocatori, ma siamo pronti per vincere”.



SULLA SUPERLEGA – “È una domanda da rivolgere al presidente (Agnelli, ndr) che si occupa della questione”.