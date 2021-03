“Cristiano Ronaldo, sia a livello tecnico che di immagine, ci ha dato uno slancio verso l’Olimpo del calcio. Sul suo livello tecnico, non si può dire nulla: ha segnato più di 100 gol in 120 partite e, inoltre, ci ha trascinato in Champions fino a qua. Possiamo criticarlo perché tutti noi siamo criticabili, e dobbiamo accettarlo se sbagliamo. Invece, mettere in dubbio giocatori come lui non è giusto. È un campione in tutto, è un ragazzo molto semplice, anche se dall’esterno potrebbe non apparire così. Studieranno il suo corpo, la sua carriera, è il prototipo di un giocatore moderno che con un talento immenso e con tantissimo lavoro ha raggiunto degli obiettivi incredibili”. Così Pavel Nedved nella lunga intervista a Dazn ha risposto sul tema CR7.