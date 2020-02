Pavel, a DAZN, ha risposto alle parole di Commisso "Abbiamo affrontato la partita nel modo giusto, bel calcio da entrambe le squadre. Abbiamo messo qualcosina in più"."Rispondere? Penso che non debba rispondere io, ha il mio rispetto, ma si sta usando un po' troppo la cosa contro la Juventus, che non vince con merito. Siamo abbastanza stufi, ottiene risultati giocando bene, facendo tutto sul campo per vincere. Dobbiamo smettere di farsi degli alibi, che la Juve non vince con merito"."Cuadrado? Sono forti, stiamo entrando bene in forma, mi piace come abbiamo affrontato questa partita"."Sarri spiegherà bene la tattica, sta cercando di ottenere il massimo dai giocatori a disposizione. Ne parlerà lui"."Giocatore devastante, sui primi passi se metti un difensore non riesci a trattenerlo, devi raddoppiarlo e siamo contenti. Basta preservarlo, poi farà vedere quanto è forte"."Sta segnando tantissimo, ora in tanti sono in forma. Era quello che ci aspettavamo".