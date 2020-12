1









Nel mercato di gennaio la Juventus si muoverà per rinforzare l'attacco, a caccia di una quarta punta che possa far rifiatare Morata o da inserire in caso di indisponibilità dello spagnolo. Tra i tanti nomi accostati ai bianconeri c'è anche quello di Leonardo Pavoletti, l'attaccante del Cagliari è rientrato dall'infortunio ma in rossoblù è chiuso da Simeone. Accostato anche all'Inter, l'arrivo di Pavoletti è stato approvato anche da Pavel Nedved jr, figlio del vicepresidente della Juve. In un botta e risposta con i suoi follower è uscito allo scoperto: "Ti aspettiamo".