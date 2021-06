La Juventus sta cambiando pelle. È tornato Allegri, è andato via Paratici e l’organico potrebbe mutare, soprattutto nel suo centro gravitazionale, ovvero Cristiano Ronaldo. Ne frattempo, emerge un’indiscrezione che riguarda Pavel Nedved. Il giornalista Fabio Santini ha parlato a 7 Gold, parlando di come potrebbe cambiare l’assetto societario della Juventus: "Attenzione, dopo Fabio Paratici, la Juventus potrebbe dire addio anche a Pavel Nedved. Il profilo scelto come erede è quello di Giovanni Carnevali".