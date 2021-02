Pavel Nedved ha parlato a Sky Sport prima della gara contro il Porto: "Kulusevski? Sì, noi quest'anno abbiamo ringiovanito molto la rosa della Juve, abbiamo anche un nuovo allenatore. Strada facendo stiamo migliorando, questi ragazzi stanno imparando la Juventus, però siamo molto contenti di ciò che abbiamo raggiunto fino ad ora. Siamo nel clou della stagione, nel momento in cui le partite pesano moltissimo, cercheremo di essere pronti.



PIRLO - Assenze importanti, non può essere una scusa perché abbiamo una rosa di assoluto valore. Mancano giocatori importanti ma chi li sostituisce è all'altezza, io sono sicuro che faranno una partita grande. Pirlo sta vivendo la Champions in maniera sua, con tutta la tranquillità, ma vedo che non vede l'ora di presentarsi su questo palcoscenico".