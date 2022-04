Le parole di Pavel Nedved a Dazn, prima di Juventus-Inter:



DYBALA - "All'Inter? Non mi sono posto questa domanda, la eviterei. Siamo contenti di come si sta comportando, da professionista, l'ho visto bene in settimana, buona crescita fisica, credo farà bene"



STAGIONE - "Siamo arrivati ad un punto dove questa partita per entrambe è decisiva, per tanti motivi. Per loro per lo scudetto per noi per pensare al terzo posto"



SQUADRA OFFENSIVA - "Se riusciamo a far giocare tutti insieme, quando ci sono tanti attaccanti che danno una mano, la squadra diventa forte, questo è l'obiettivo. Se danno tutto in fase difensiva, sarà più facile offendere"



DYBALA - "Abbiamo condiviso su tutti i livelli la decisione, non c'entra con il giocatore, è stato sempre importante e lo sarà per la sua prossima squadra. Che tipo di giocatore cerchiamo? Non so, abbiamo fuori Chiesa che è ottimo, poi penseremo tutti insieme come allestire il parco attaccanti. Le idee ci sono e sono chiare"