Pavel Nedved ha le idee chiare. E soprattutto ha in mente un'investitura importante: "A che livello è Vlahovic? Ha sorpreso anche me - dice a Mediaset prima della gara contro la Fiorentina - a livello assoluto, è a livello dei big europei. Posso paragonarlo a Cristiano Ronaldo: è un 2000, ha una testa impressionante e può fare grandissime cose. Il futuro è suo. Non gli ho dato nessun consiglio. Abbiamo un allenatore molto preparato, dà lui i consigli. È un ragazzo silenzioso, umile e intelligente, tutte qualità importanti per diventare campione".