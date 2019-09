Pavel Neved ha fatto la sua mossa. Secondo quanto riportato da The Athletic, infatti, a marzo c'è stato per davvero un contatto - come avevamo scritto mesi fa - smentendo dunque chi ha sostenuto si trattasse di un semplice tormentone da social. L'occasione per il vicepresidente bianconero di fare il tentativo è stata la partita di Champions contro l'Atletico Madrid dello scorso marzo: Guardiola ha declinato la proposta, ma non ha chiuso le porte per il futuro. Guardiola, infatti, ha lasciato aperto uno spiraglio in previsione futura: il tecnico catalano non ha voluto dire addio al City, abbandonando i suoi amici e colleghi, tra cui Begiristain e il CEO Ferran Soriano, ma ha dato spazio alla possibilità di un nuovo riavvicinamento con i bianconeri nei prossimi due anni. Un ciclo che potrebbe aprirsi, dunque, dopo quello di Sarri. Pep nicchia, Nedved, sicuramente, ha salvato il numero di telefono tra i "preferiti".