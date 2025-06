Nedved nuovo direttore tecnico della Repubblica Ceca: è ufficiale

Getty Images

Nuova avventura per Pavel Nedved. L'ex vicepresidente e giocatore della Juventus lascia l'Arabia dopo appena sei mesi, nel corso dei quali ha ricoperto il ruolo di direttore sportivo dell'Al-Shabab, per fare il tanto atteso ritorno in patria.Proprio così, perché Nedved è stato nominato nuovo direttore tecnico di tutte le nazionali della Federazione della Repubblica Ceca. In particolare, la 'Furia Ceca' avrà potere decisionale e di responsabilità diretta sia sulla nazionale maggiore che sull'Under 21. Di seguito ecco il comunicato ufficiale.

Nedved nuovo dg della Repubblica Ceca: il comunicato

Martedì pomeriggio, Pavel Nedvěd è stato ufficialmente insediato, presentandosi per la prima volta ai giornalisti nel suo nuovo ruolo, insieme al presidente della FAČR, David Trunda."Sono molto felice che il vincitore del Pallone d'Oro e allenatore di lunga data di successo di un importante club europeo abbia deciso di accettare l'offerta", ha dichiarato il presidente della FAČR, David Trunda."Sono lieto che il comitato esecutivo della federazione abbia approvato all'unanimità la nomina di Pavel Nedvěd a direttore generale con responsabilità della nazionale A e della nazionale Under 21, con competenze chiaramente definite. Ritengo inoltre importante inviare un segnale all'ambiente calcistico: persone che hanno raggiunto così tanto nella loro carriera sono pronte a contribuire allo sviluppo del calcio ceco", ha aggiunto David Trunda.