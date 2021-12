Le parole dia Dazn nel pre- "Non è una sicurezza questa, vogliamo dare continuità a prestazioni e risultati ma sappiamo quante difficoltà incontreremo stasera"- "Come realizzazione siamo indietro, abbiamo giocatori offensivi che possono segnare, fanno tra 10 e i 15 gol all'anno ma se li fanno siamo messi bene, anche se abbiamo perso un giocatore da 30 gol. Se avessero fatto i loro numeri avremmo la possibilità di agganciare le prime"- "Al di là del mercato id gennaio che è particolare e difficile, noi dobbiamo pensare a migliorare i nostri giocatori, dargli fiducia. Io credo che questo gruppo sia forte, devono rendere meglio. Non è impossibile che arrivi qualcuno a gennaio ma ci dobbiamo concentrare sui nostri, sui tanti giovani che possono fare bene"