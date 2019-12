Pavel Nedved, vice presidente della Juve, ha parlato a Sky dopo il sorteggio Champions: "Sì, decisamente poteva andare peggio, ho visto degli scontri che sono già da fuochi d'artificio. Non ci dobbiamo lamentare, l'anno scorso l'Atletico era più difficile, oggi siamo contenti, anche se in Champions se non arrivi preparato tutte le partite sono difficili. Numeri e precedenti? Non importa, importa solo la forma del momento. E' ciò su cui lavoriamo".



TRIDENTE - "E' bello vederli giocare, possono giocare insieme se si aiutano e corrono così tanto, danno spettacolo e fanno bene. Poi Sarri sceglie in base alla forma, ora è di grande livello".



LIONE - "Lione non l'ho seguito quasi per niente perché ero sicuro di non prenderlo, mi aspettavo una squadra inglese. Ora li studieremo, il nostro staff tecnico è bravo".



CHAMPIONS 2019/20 - "Cos'è? Non bisogna che diventi ossessione, ma un obiettivo concreto. Siamo forti e alla pari degli altri avversari per la vittoria finale. In Champions basta un tempo fatto male e sei fuori, puntare solo su quello è impossibile".



RONALDO - "Lo vedo molto bene. Noi siamo arrivati a mettere in dubbio uno come lui o come Buffon. Io so che campioni sono, quindi ero tranquillo, assolutamente. Poi arrivano i momenti importanti e loro, i fuoriclasse, ci sono sempre. Prima Ronaldo aveva qualche problema fisico, ora cresce, per me è importante che lui e tutta la squadra arrivi pronta a febbraio marzo".