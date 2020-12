Pavel Nedved, vice presidente della Juventus, ha parlato a Sky Sport prima della gara contro la Dinamo Kiev: "Ronaldo? Io non credo che sia dipendente da lui la Juve. Ovviamente, se stasera segnasse raggiungerebbe 750 gol una cifra incredibile anche per lui, ma quando manca un giocatore di questo spessore, soprattutto per i giovani, è ovvio che magari lasci qualcosa nella personalità. Cambia avere in campo Ronaldo, Bonucci, Chiellini, giocatori di questo spessore, il nostro gruppo nuovo ne risente, è ovvio".