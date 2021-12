Il vicepresidente della Juventus Pavel Nedved parla a JTV nel prepartita della sfida contro il Malmö in Champions League:Non credo che abbiamo cambiato modo di giocare, semmai sono cresciuti atleticamente i ragazzi e sono più convinti anche perché non prendere gol e segnarli dà carica e fiducia: siamo cresciuti in autostima!""È un ragazzo molto tranquillo, lo vedo anche rilassato e sono molto curioso della sua prestazione perché credo possa diventare molto forte. Proverà una grande emozione, ma penso che farà bene."