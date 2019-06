Pavel Nedved, la semaine dernière à Monaco, en compagnie de Mino Raiola pour échanger sur les dossiers sensibles qui intéressent la Juve : Pogba et De Ligt. #Mercato pic.twitter.com/XfwXE7u6pN — Nabil Djellit (@Nabil_djellit) 23 giugno 2019

Laha visto riaprirsi uno spiraglio pere ha deciso di sfruttarlo: incassata l’apertura del difensore olandese, il club campione d'Italia ha accelerato in queste ore superando la concorrenza del Paris Saint-Germain. A muoversi in prima persona per questo affare è stato il vicepresidente bianconero Pavel Nedved.- I contatti tra la dirigenza bianconera esono continui. Ve lo abbiamo anticipato nelle scorse ore su ilBiancoNero.com : la Juve sta lavorando per trovare un accordo con l'agente, con il nodo ingaggio da risolvere definitivamente. A confermare i colloqui con il procuratore di De Ligt è un’immagine pubblicata su Twitter dal giornalista di France Football Nabil Djellit:a tavola con Raiola a Montecarlo, uno scatto risalente agli scorsi giorni.