Disavventura per Ivana Nedved, figlia del vicepresidente della Juventus. La ragazza ha documentato, attraverso le stories su Instagram, lo smarrimento della sua valigia, poco prima di prendere un volo. Nel frattempo, Ivana ha condiviso con i suoi fan il suo look, dal profondo gusto Juve: “Look del giorno in assenza della valigia fornito dall’armadio di papà: tuta di non so manco quando. Ci entro due volte, ma è comoda”. Una tuta di repertorio di papà Nedved, che risale ai tempi di quando calcava i campi da calcio. Infatti, come si può notare in foto, le stelle sullo stemma sono due, segno che i 30 tricolori non erano ancora stati raggiunti.