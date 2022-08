Pavel, nell'incontro con Del Piero, ha parlato così del suo passato da giocatore di hockey e non solo: "Esageri un po', da buon ceco da ragazzino ho giocato. Da me 50% calcio e l'altro sull'hockey. La nostra nazionale ha tanti giocatori in NHL. Tantissimi. Hanno grande storia. La seguiamo tanto. Il mio sogno è vedere una partita di NHL. Cech ora gioca per una squadra in Inghilterra, gioca sempre in porta. E gioca anche bene, si divertono tanti miei vecchi compagni di squadra. Quando lo farò? Chi lo sa. Io mi tengo con corsa e un po' di golf.Vedo come cambiano gli spogliatoi, ora è più di 10 anni, ho visto il cambio generazionale. Sono andati via tutti quelli che abbiamo vissuto. Anche Chiellini, che è venuto qui da te. Ora è molto diverso da quello che abbiamo vissuto".