La notizia della 6 giornate di squalifica per, il figlio dell'ex-vice-presidente della Juventus nonché ex-Pallone d'Oro, ha fatto il giro del mondo e inevitabilmente il diretto interessato ha voluto prendere posizione sui social difendendosi dalle accuse di aver sputato verso l'arbitro al momento dell'espulsione rimediata in campo.- Questa la motivazione per le 6 giornate di squalifica: "Per condotta gravemente irriguardosa nei confronti dell'arbitro, consistita nell'essere stato dapprima espulso per insulti e ingiurie, quindi nell'aver reiterato tale condotta dopo la notifica del provvedimento, altresì sputando a terra vicino all'arbitro stesso, senza attingerlo".- "Chiariamo subito. Sicuramente si sono alzati i toni e c'è stato molto da dire, ma non mi sarei mai permesso di sputare a nessuno. Non mi sto a dilungare, mi spiace solo facciano notizia episodi di questo genere, soprattutto se non sono veri".