Al di là del merito dei casi di oggi, un consiglio gratis alla Juventus: per fare la morale agli altri sul comportamento da tenere a fine gara non mandi Nedved, spesso protagonista di sceneggiate irrispettose e intimidatorie verso gli arbitri #JuveFiorentina pic.twitter.com/Wfs5fcL91P — Sandro Piccinini (@RealPiccinini) February 2, 2020

figlio del vicepresidente della Juventus, ha preso le difese del padre su Instagram,Il tweet del giornalista prendeva di mira la scelta della Juve di mandare Nedved in prima linea a rispondere delle accuse di Rocco Commisso, dopo che lo stesso ex giocatore si è reso protagonista in carriera di episodi "irrispettosi". Così, il figlio Pavel Jr ha risposto, commentando: "Quando anche i giornalai fanno i giornalisti" riprendendo lo screen del post di Piccinini. Una sfida a distanza, l'ennesima dopo le scene che si sono susseguite nel pomeriggio dopo il rigore assegnato su Bentancur e realizzato da Ronaldo.