Pavel Nedved, vice presidente della Juventus, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima della partita di Champions League contro il Bayer Leverkusen. Queste le sue dichiarazioni:



BAYER O INTER? - "Era difficile quella contro la Spal, pensavano già alla Champions. Dobbiamo pensare a una partita alla volta, se no succedono casini. Da anni la Juventus sta facendo bene in questo senso, in ogni partita è concentrata".



VITTORIA - "Sarebbe assolutamente positivo per tutto il nostro girone, bisogna fare punti, siamo all'inizio. Dobbiamo andare in campo pensando di divertirci, poi i punti arrivano". LOTTA IN EUROPA - "Dieci squadre? Ci sono forti in Europa, tante squadre ti possono battere. Capisco Sarri quando lo dice. Ci sentiamo a un buon livello, possiamo avere pensieri di fare qualcosa di buono".



Ai microfoni di Canale 20, poi, Nedved ha aggiunto: "​Vogliamo fare una grande partita. Stiamo giocando senza ossessioni, con la giusta serenità"