Nedved infuriato con l'atleta Filippo Tortu a causa di un messaggio alla figlia Ivana. Questa la sceneggiatura dello scherzo inflitto da Le Iene all'atleta azzurro tifoso della Juventus. Un finto Pavel Nedved si è messo in contatto con Tortu per invitarlo allo Stadium ma, nel corso del viaggio da Milano a Torino, l'aveva richiamato per disdire l'invito. La causa un presunto messaggio scritto in chat alla figlia Ivana.