A volte basta una frase, un pensiero esternato in pubblico a cuor leggero per scatenare ironia, sfottò e fantasia delle persone. È un po’ quello che è successo a Marcello Lippi, storico ex allenatore della Juventus nonché condottiero del Mondiale 2006. Intervenuto al Festival dello Sport di Trento, l’allenatore toscano è tornato sulla finale di Champions League persa contro il Milan nel 2003, pronunciando queste parole: “Con Nedved, quella finale contro il Milan nel 2003 non l’avremmo sicuramente persa”. Proprio in quell’anno il centrocampista conquistò il più grande premio individuale esistente, il Pallone d’Oro, e per questo Lippi ha rivendicato la sua assenza. Ma i tifosi, sia bianconeri che di altre squadre, non hanno avuto pietà per il suo pensiero.



Sfoglia tutti i commenti per vedere i commenti dei tifosi