Così il vicepresidente della Juventus Pavel Nedved ai microfoni di Dazn nel prepartita del derby della Mole: "Normale che il Torino veda questa la gara dell'anno, dato che aspettano noi per fare una grande partita. Per la Juve è uno dei tanti match importanti dei 38 che disputiamo nell'arco di un campionato.Rabiot può tenere bene Singo, ma sarà soprattutto con Alex Sandro il duello. Ecco, i duelli, quelli saranno la chiave per vincere! Kean? Puntiamo molto su di lui come attaccante del presente e del futuro. Se lo merita, conosce bene il nostro mondo e nei due anni tra Everton e PSG è cresciuto molto. Se non fosse italiano, staremmo dicendo che è un fenomeno uno che segna 17 gol nel Paris Saint-Germain.