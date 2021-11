è soprattutto la sua partita: un ritorno all'Olimpico, dove è stato protagonista con la maglia biancoceleste prima di trasferirsi a Torino. Il soggetto èe proprio sul suo trasferimento, avvenuto nell'estate del 2001, la Gazzetta dello Sport ha svelato un retroscena. Moggi, il golf, i giornalisti: tre indizi che, messi insieme, spiegano un passaggio fondamentale di quella trattativa.La Juventus ha scelto lui per il dopo Zidane, ma Nedved a Roma sta bene ed è amato dai tifosi della Lazio: non apre a un trasferimento, non cede al corteggiamento di Moggi. Che, allora, si gioca un carico pesante: la passione per il golf di Pavel. Lo invita a raggiungere Torino, per visitare i campi della Mandria, informando anche qualche giornalista della cosa. I cronisti non si fanno certo pregare e la notizia di Nedved a Torino "per trattare con la Juve" si diffonde. Sarà l'inizio della fine della storia del ceco con la Lazio: i bianconeri riusciranno a prenderlo e Nedved a Torino diventerà una bandiera.