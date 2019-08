Il figlio di Pavel Nedved, vice presidente della Juventus, si lega ancor di più alla città di Torino. Pavel Jr, come annunciato dalla sorella Ivana tramite Instagram, si è infatti iscritto all'università nel capoluogo piemontese. Ne sarà fiero Nedved, che oggi per altro compie 47 anni. E chissà che, se Pavel Jr dovesse avere successo nella facoltà di economia, non possa in futuro entrare a far parte, al pari del padre, della dirigenza bianconera.