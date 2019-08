Pavel Nedved, vice presidente della Juventus, ha parlato dopo il sorteggio di Champions League a Montecarlo ai microfoni di Sky Sport:



CONTRARIATO - "Ho una strana faccia per tutto. Il girone per me è tosto. Poi ovviamente mi aspettavo la vittoria di Ronaldo, ma accettiamo tutto".



OBIETTIVO - "L'obiettivo è passare i gironi, siamo migliorati, siamo cambiati tanto e sono convinto che siamo pronti per fare una grande stagione".



SARRI - "Abbiamo fatto il comunicato, è giusto che stia fuori e recuperi dalla polmonite, che non è poco. Tornerà subito dopo la sosta".



AVVERSARIE - "L'Atletico è difficile, è sempre difficile contro Simeone. Il Leverkusen è insidioso, soprattutto fuori casa. La Lokomotiv è lunga da raggiungere, ma siamo consapevoli di dover passare il turno".



DYBALA - "Credo che finché c'è il mercato aperto ci si lavora, in entrata in uscita. Può succedere qualsiasi cosa. Icardi? Può succedere di tutto".