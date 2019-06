E' stato il primo giorno da allenatore della Juventus per Maurizio Sarri.Non Andrea Agnelli che potrebbe raggiungere i tre a cena al Royal Park i Roveri in serata. Domani mattina Sarri parlerà in conferenza stampa ma intanto, un mese dopo l'addio di Max Allegri, si rinforzano le convinzioni sulle scelte societarie che hanno portato al divorzio dal tecnico livornese e l'inizio dell'era Sarri.Come vi abbiamo raccontato negli scorsi mesi, la parte sportiva della società, rappresentata da Nedved e Paratici,. In quell'incontro Max capì che la sua avvetura alla Juve era terminata. Uscì dagli uffici della Continassa convinto, sicuro, che la stagione successiva lui non sarebbe più stato l'allenatore della Juve. Dalla sua parte c'era solo il presidente. Nedved e Paratici non più.Qualche giorno dopo, Agnelli accompagnò Allegri nella conferenza stampa d'addio. Entrambi erano commossi, dopo un percorso non solo sportivo ma anche umano, durato cinque anni. Di fronte a Max, in sala stampa, c'erano tutti i calciatori assieme a Fabio Paratici ma nonProprio Nedved e Paratici hanno convinto Agnelli a puntare su Sarri. Una scelta che alla fine ha convinto il presidente tanto che dopo la finale di Europa League i tre sono volati a casa del tecnico toscano a Londra per convincerlo a firmare con la Juve. Il presidente ha scelto tenendo conto anche e soprattutto dell'opinione dei suoi collaboratori più stretti. Resta il fatto che è stato lui a salutare Allegri mentre Nedved e Paratici hanno accolto Sarri nel suo primo giorno alla Juve. Mediaticamente e non solo, non può essere un caso.@lorebetto