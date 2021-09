Come affronterà, la Juve, questa? Una frase di Nedved ha chiarito "l'obiettivo" legato al cammino europeo. La Juve ci proverà, proverà ad essere in corsa su ogni fronte, come sempre. E a confermarlo anche le parole del vice presidente: "Chiarissimo. Proveremo a vincere sicuramente. Si sta dicendo che abbiamo una squadra molto giovane, più o meno: squadra nuova, ma ha tutto in regola per competere anche in Europa. Sono molto fiducioso".