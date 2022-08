"Ciao Pavel, benvenuto a Los Angeles". Alessandro Del Piero e Pavel Nedved raccontano Los Angeles. Partendo da un posto particolare come Venice Beache, "un posto particolare, molto diverso dalla Florida". Tra scherzi - soprattutto sul fuso orario - e un po' di ricordi come la Supercoppa a New York, il viaggio scorre con piacere. Come tra vecchi amici.



A VENICE - "Possiamo giocare a basket, andare in plaestra, skateboard e... alla fine si tratta sempre di calcio". Poi il ricordo di New York. E Nedved: "Siamo andati ai rigori, il rigore di Ciro Ferrara". E Del Piero: "Abbiamo riposto le nostre speranze su Ciruzzo, ma non ci ha deluso".



Dai un'occhiata qui in basso al video.