Pavel Nedved, vice presidente della Juventus parla a Sky da Madrid: "Sono sfide particolari, in Champions c'è un fascino particolare ci aspettiamo una serata da Champions sapendo che a Firenze non siamo stati brillanti ma ci sono stati tanti fattori di difficoltà. Ritorni dalle nazionali, viaggi...credo che oggi saranno pronti".



DE LIGT - "Ragazzo che si sta impegnando molto, mi piace tanto. Sta lavorando tanto e migliorando. Mi dispiace solo per l'infortunio di Giorgio che gli poteva insegnare tanto durante gli allenamenti, sarebbe stato importante per lui. Deve crescere in fretta, sono sicuro che lo farà".



DYBALA - "Credo che ci sarà spazio anche per lui. E' un grande giocatore fa parte della nostra rosa, sono contento di lui l'ho visto bene in allenamento e come me anche il nostro allenatore. Ci sarà spazio anche per lui".