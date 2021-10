Pavel, durante l'Assemblea degli Azionisti, risponde alle critiche ricevute."Volevo reagire con sincerità e tranquillità agli azionisti ciò che penso. Non si può svolgere un ruolo così prestigioso essendo solo amico del Presidente. Non credo che la proprietà lo permetterebbe. Ho sentito tanta responsabilità, a volte troppa. Ci sono critiche giuste da parte vostra, non sempre il mio comportamento è stato al massimo ma fa parte del mio carattere. Darò sempre tutto a questa società. Devo dire che lo farò fino alla fine, fino all'ultimo giorno in cui mi verrà data questa possibilità. Sentire le vostre parole mi fa male, è il mio carattere, non cambierò mai. Farò sempre questo e svolgerò il mio ruolo con massimo impegno e professionalità per questa società".Aggiunge Agnelli: 'Per la Juventus è un privilegio avere una persona come Pavel in questa società".