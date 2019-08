Pavel Nedved ha parlato al canale Youtube della Lega di Serie A. Ricordi sulla sua carriera da calciatore ma anche aneddoti sulla sua nuova vita da dirigente: "Agnelli è venuto a casa mia dicendomi: 'Sto prendendo la Juve vorrei che tu fossi al mio fianco. Le cose calcistiche le sai, le altre le devi imparare'. Sapevo che sarebbe stato difficile ma anche bello. Ora conosco la società a 360° grazie a lui. Il nostro modo di vedere le cose è diverso ma ci confrontiamo e alla fine esce una cosa che sosteniamo tutti quanti. Sono un vicepresidente particolare, conosco allenatori e calciatori e so come affrontare certe situazioni. E' solo il 10%, tutto il resto lo studio. Devi essere umile e voler imparare e valorizzare il lavoro di tutti. E' molto emozionante vincere da dirigente".



RONALDO - "Messi e Ronaldo hanno dominato gli ultimi 10 anni del calcio, noi ne siamo riusciti a prenderne uno, siamo orgogliosi perché ha fatto crescere tutto il calcio italiano. E' tutto quello che immaginavo su di lui. Ha tanto talento ma dietro di lui c'è tanto lavoro. Rispecchia la Juve perché vuol dire lavoro duro e voler vincere".



ALLEGRI - "E' stato bravissimo a gestire i campioni. Ha avuto difficoltà diverse ogni anno e lui è sempre stato capace di tirare fuori dai giocatori il massimo, anche cambiando posizioni in campo e moduli di gioco. Per questo penso sia tra i più forti che sia mai stato. Sappiamo che possiamo migliorare anche se è sempre più difficile. La stagione partirà con l'obiettivo di vincere il nono scudetto consecutivo"