Pavel Nedved nasce il 30 agosto del 1972 a Cheb, in Repubblica Ceca. Cresciuto come centrocampista in patria, si trasferisce nel 1996 alla Lazio, in cui raggiunge fama a livello internazionale. Tanto che, nell'estate del 2001, la Juventus lo porta a Torino. Nedved in bianconero colleziona 327 presenze e 65 gol tra tutte le competizioni, vincendo due scudetti e due Supercoppa Italiana. Una volta ritiratosi entra a far parte della dirigenza e oggi è vice presidente della Juventus. E, con la partenza di Beppe Marotta verso l'Inter, il suo ruolo assume sempre maggiore importanza, anche sul mercato, come dimostra ad esempio il colpo Matthijs de Ligt, da lui orchestrato insieme a Mino Raiola.



Nel giorno del suo 47esimo compleanno: tanti auguri Nedved!