Un esempio di juventinità, uno dei bianconeri più amati di sempre in campo e fuori, Pavel Nedved compie oggi 47 anni.



Sul terreno di gioco con la maglia della Juventus ha conquistato il Pallone d’oro 2003, oggi in mostra allo Juventus Museum, e in otto stagioni da protagonista ha collezionato 327 presenze, segnando 65 gol, conquistando quattro scudetti e due Supercoppe Italiane.



Vincere è sempre stata la sua missione, che ha perseguito con la medesima determinazione, tenacia e capacità prima da Consigliere d'Amministrazione, carica ricoperta dal 2010, è entrato nel board bianconero, e oggi da Vicepresidente è uno dei punti di riferimento del Club e dei tifosi, come testimonia quella che ormai è diventata una tradizione: l’ovazione che i tifosi gli riservano prima di ogni match casalingo.



Pavel Nedved ha legato la sua vita al bianconero e per questo la celebrazione del suo compleanno è una festa per tutti gli juventini, di tutte le latitudini.



Buon compleanno, Vicepresidente!



Così, sul proprio sito ufficiale, la Juventus ha fatto gli auguri a Pavel Nedved.