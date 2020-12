Sul Corriere dello Sport, ecco i motivi della mancanza di leadership - metaforica e concreta - della Juve. "Più della stessa crisi di risultati, ciò che fa il Natale della Juve più cupo è la difficoltà di capire che cosa stia accadendo dentro di sé. L’immagine che racconta questo disagio è quella del volto rabbuiato di Nedved che lascia il campo dopo un contrasto in area tra Bernardeschi e Dragowski, giudicato regolare dall’arbitro La Penna. Vedersi negare un rigore, forse plausibile, è difficile da accettare per chi non è abituato a subire torti arbitrali in Italia. Ma la stizza del vicepresidente contiene forse un disagio più ampio. La Juve inizia ad accorgersi di non essere più il sole di un sistema eliocentrico".