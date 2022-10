Le parole dia Sky:CHAMPIONS - "Stiamo facendo di tutto, società e allenatore e giocatori, per metterci a posto e fare delle partite da Juve che ci consentano di passare il turno e recuperare in campionato, questo è l'obiettivo".BOLOGNA - "Allenatore mai in dubbio nemmeno per un minuto. Fiducia dopo la partita, ma si sono fatti pochissimi allenamenti, difficile capire lo stato di forma, lo capiremo più avanti. I ragazzi sono tornati dalle nazionali col piglio giusto e si é visto col bologna".DI MARIA VLAHOVIC MILIK - "Un bellissimo trio. Questi hanno una qualità alta, puoi farli coesistere, non è facile. Mi piace che il mister ha fatto giocare insieme Milik e Vlahovic, insieme sono compatibili si é visto. MI piacciono tutti e due, spero che milik lo recupereremo presto".SQUADRA - "Ieri sera guardavo la Champions, non guardo le italiane di solito. Devo fare i complimenti al Napoli, impressiona per il gioco, sono stati molto bravi. Noi abbiamo delle idee in testa, abbiamo giocatori a cui piace la fase offensiva come Chiesa e Pogba. L'idea c'è, poi ovviamente è ingiusto parlare ora perché la squadra che scende in campo è molto forte e deve fare punti col Maccabi. Sono fiducioso".