Pavel Nedved, a JTV, commenta Malmo-Juve."Ci speriamo. Non ci siamo riusciti ancora a vincere, è una novità per noi. Dobbiamo rimanere concentrati, fare la nostra partita. Partita di Champions è sempre bella da fare e da vincere. Credo che ci sarà grande prestazione dei giocatori, di alto livello."Cosa dovrà fare la Juve? In qualche momento può diventare 3-5-2, Cuadrado e Alex Sandro si alzano. Si deve vedere in campo. Noi sicuramente dobbiamo affrontarli a livello fisico alla pari. Squadra molto fisica, gli svedesi sono pericolosi. Ritmo e impatto fisico da reggere. Tecnicamente abbiamo qualcosa in più"."Ovvio, le emozioni che vivi in queste partite sono molto belle. L'auspicio è che avremo presto gli stadi pieni, ti dà qualcosa in più a livello di emozioni e prestazioni. Sempre bello giocare queste partite"."Le parole di Allegri? I giocati hanno bisogno di calma. Siamo appena partiti, dobbiamo restare tranquilli, il processo deve durare una stagione. Anche se non parti come vorresti hai tempo di recuperare, sarebbe meglio partire con la vittoria o con un risultato positivo. In Champions hai meno possibilità di recuperare".