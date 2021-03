Pavel Nedved ha parlato a Sky Sport prima di Juve-Porto: ​"Come sarei da giocatore stasera? Non lo sono più, non mi ricordo, dobbiamo tornare indietro. C'è una grandissima serata, dispiace che non ci siano i tifosi, con loro è più bello. In queste partite devi dare qualcosa in più. Difficilmente passi senza farlo.



L'incertezza è normale, arrivi a marzo dove affronti partite decisive, tante in campionato e coppa, è la normalità. Ronaldo l'ho visto molto carico, gli abbiamo fatto risparmiare qualche minuto in campionato. Ci aspetta una partita difficile, puntiamo tanto su di lui, perchè in queste partite non le sbaglia e le fa molto bene. Sarà il nostro punto di forza".