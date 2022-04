Le parole a Sky Sport di Nedved, prima di Cagliari-Juventus:



CAGLIARI - "Ci aspettiamo una squadra stra motivata, non possiamo essere soddisfatti o contenti, all'ultima zero gol e zero punti, nessuna soddisfazione"



RINNOVI - "Non ha senso parlare di futuro, di contratti, della Juve del futuro. Dobbiamo rimanere concentrati sull'obiettivo minimo, il quarto posto. Sarà ancora difficile, poi una semifinale di Coppa Italia. Obiettivi precisi della società"



GIOCO - "Non so quali complimenti ha sentito il mister, nessuno mi ha mai fatto i complimenti dopo aver perso. Quello che conta è la vittoria, soprattutto in Italia. Al mister piace essere pratico e concreto, il rammarico può esserci, la Juve ha il DNA della vittoria, stiamo cercando di ottenere questo"