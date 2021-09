Pavel, a Sky Sport, ha presentato"Speriamo che ci sia una partita da vincere, ci serve per autostima dei giocatori. In Champions ci sono stimoli particolari, ci saranno prestazioni di alto livello, solo così si raggiungono gli obiettivi"."Rimedi? Più facile. A me la squadra non è dispiaciuta in 2 su 3 partite, abbiamo raccolto meno di quanto meritato. Non siamo stati concentrati, ma abbiamo pagato a caro prezzo alcuni errori che non devono capitare"."Dev'essere tanto la Juve di Dybala. Per noi è al centro, puntiamo su di lui e cercheremo di chiudere la firma. Paulo è troppo importante per questa Juve"."Chiarissimo. Proveremo a vincere sicuramente. Si sta dicendo che abbiamo una squadra molto giovane, più o meno: squadra nuova, ma ha tutto in regola per competere anche in Europa. Sono molto fiducioso".