Le parole di Pavel Nedved a Prime Video, prima di Juve-Villarreal:



CLIMA - "Bisogna trattenere l'entusiasmo, ma la serenità è importante dobbiamo trasmetterla ai calciatori. Loro devono solo pensare a fare una partita da Juve"



VLAHOVIC - "Impressionante. Ho vissuto tanti campioni e lui appartiene a questa categoria. Con lui è cambiata la squadra, è molto umile, lavora tanto anche dopo l'allenamento, è uno da Juve. Lui come Locatelli sono esempi di chi vogliamo, hanno fatto di tutto per venire alla Juve"



CONTINUITA' - "Fondamentale giocatori come Chiellini e Bonucci, ti danno senso di appartenenza, ti fanno capire cosa vuol dire la Juve. Quando uno arriva non capisce, poi si aggiustano. La pesantezza della maglia è tanta"



DYBALA - "Contento dei recuperi, ci vorrebbero anche gli altri in rosa. Per i rinnovi ci sono almeno 5 giocatori da rinnovare. Abbiamo fatto un patto, aspettiamo e sistemiamo le cose, viene prima il campo e poi facciamo i rinnovi. I ragazzi hanno accettato e i risultati si vedono, la compattezza si vede"